Le fabricant américain d'ordinateurs HP va licencier des milliers d'employés

HP a annoncé mardi des réductions d'effectifs conséquentes. Le fabricant américain d'ordinateurs et d'imprimantes va congédier entre 4.000 et 6.000 employés d'ici 2025, sur les quelque 61.000 salariés que compte le groupe écrivent Les Echos.

HP espère, grace à ces licenciements, économiser 1,4 milliard de dollars par an ces trois prochaines années.

"La nouvelle de ce plan social s'inscrit dans un contexte financier compliqué pour le groupe. Sur son année fiscale 2022 qui s'est achevée fin octobre, HP a réalisé un chiffre d'affaires de 63 milliards de dollars, en baisse de 0,8 % sur un an, et un bénéfice net de 3,5 milliards, divisé par deux sur un an. Ses prévisions pour le trimestre en cours ont aussi déçu" ajoutent Les Echos..