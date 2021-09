Le Dr Jérôme Marty redoute un drame face aux menaces de mort qui se multiplient envers les médecins

Le président de l'association UFML, Jérôme Marty, assiste à une manifestation de médecins généralistes et libéraux protestant contre le projet de loi sur la santé, le 5 octobre 2015.

Depuis plusieurs semaines, les médecins et les scientifiques, régulièrement invités sur les plateaux de télévision depuis le début de la crise sanitaire, sont nombreux à dénoncer les harcèlements et les menaces de mort dont ils sont la cible.

Ces médecins et ces scientifiques ont dénoncé ces actes dans une tribune publiée par L'Express

Ce mardi 7 septembre 2021, le docteur Jérôme Marty était invité dans les Grandes Gueules de RMC. Il a exprimé son inquiétude vis-à-vis des risques de passages à l'acte :

"Un certain nombre de personnes pourrait passer à l'acte. (...) Ça fait des mois et des mois qu'on reçoit des menaces. Clairement évoquées : "On va te chercher, on va te pendre, on sait où tu habites, etc.", j'en passe et des meilleures. Des médecins qui reçoivent des balles de revolvers, de la poudre dans des enveloppes, etc. On a vu qu'on avait encore franchi une étape avec des centres de vaccinations qui ont été dégradés, vandalisés. On a vu un collègue pharmacien qui, lors d'une manifestation, s'est fait bousculer et a vu son matériel cassé (...) Maintenant, on a qu'une crainte c'est qu'il y ait un passage à l'acte. Car on voit bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont chauffées à blanc et qui pourraient passer à l'acte parce qu'elles croient à ce qu'on leur dit".

Jérôme Marty déplore que ces menaces soient liées aux commentaires d'autres personnes issues du monde médical.