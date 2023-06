La fumée des feux de forêt du Canada atteint la Norvège

Le pays connaît une année sans précédent avec environ 2 300 incendies de forêt recensés et près de 3,8 millions d'hectares détruits, un chiffre largement supérieur à la moyenne des dernières décennies.

La fumée des multiples feux de forêt qui sévissent au Canada a atteint la Norvège cette semaine, malgré la distance considérable entre les deux pays, a confirmé l'Institut norvégien de recherche climatique et environnementale (NILU) vendredi.

Selon le chercheur Nikolaos Evangeliou, de "très faibles" concentrations de particules de fumée ont été mesurées depuis lundi, en particulier à la station de Birkenes, dans le sud du pays. Les mesures varient en fonction de l'intensité des incendies, de l'orientation des vents et des précipitations. Cependant, il a précisé qu'il n'y avait pas de pic sérieux ni d'augmentation significative des concentrations de particules de fumée en Norvège. Il n'y a donc pas de problème environnemental majeur ni de risque sérieux pour la santé de la population norvégienne.

La situation des feux de forêt au Canada est considérée comme exceptionnelle par les autorités, en raison du nombre d'hectares brûlés à cette période de l'année.

Parallèlement, le sud de la Norvège, tout comme une grande partie de l'Europe du Nord, est confronté à une sécheresse plus prononcée que d'habitude. Dans le sud-est du pays, il n'a pas plu depuis 16 jours et aucune précipitation n'est prévue dans les jours à venir, selon les prévisions météorologiques. En conséquence, les autorités norvégiennes ont interdit tout feu ouvert dans la région pendant trois semaines à partir de jeudi. La situation est surveillée de près afin de minimiser les risques d'incendies et de faire face aux conséquences de la fumée en provenance du Canada.