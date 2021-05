La CNIL valide le pass sanitaire sous certaines conditions

En ce pluvieux mois de mai, le nombre d'infection à la Covid-19 sont à la baisse et le déconfinement 2021 suit son cours avec son lot de nouvautés comme le pass saintaire. Ce pass désiré par le gouvernement va aider à contrôler l'accès de certains lieux et événements. Il permettra à tous de présenter un test virologique négatif, d'un justificatif de vaccination ou d'une attestation de rétablissement à la suite d'une contamination.

Pour sa mise en place la protectrice des données personnelles des Français la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) a analysé ce pass. Son avis : oui, mais... Elle se prononce en sa faveur mais elle demande quelques garanties. Il faut qu'il soit temporaire et qu''il "ne soit en aucun cas maintenu au-delà de la crise sanitaire". Elle pointe aaussi un risque de discrimination d'accès aux outils numériques pour présenter ce pass et elle exige que des certificats papier soient mis à disposition. L'autre point important à éclaircir selon elle concerne les situations dans lesquelles ce pass serait exigé. Le gouvernement souhaite que cela soit pour des rassemblements de plus de 1000 pesronnes mais la CNIL voudrait les définir de manière précise car il y a un risque que des professionels puissent utiliser ce pass pour restreindre des accès.