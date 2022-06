L'inflation dans la zone euro est très élevée et devrait le rester pendant un certain temps selon Christine Lagarde

Christine Lagarde

Christine Lagarde a prononcé le discours d'ouverture du forum annuel de la Banque Centrale Européenne (BCE) à Sintra, au Portugal.

Giovanni Ricco, professeur à l’Université de Warwick (Grande-Bretagne) résume ce que nous avons appris lors du discours de Christine Lagarde :

La BCE juge que l’inflation élevée n'est pas due à une demande excédentaire généralisée

Les chocs mondiaux sont les moteurs de la poussée de l'inflation, l'alimentation et l'énergie représentant 80 % du taux d'inflation, plus un rôle mineur de la demande intérieure de services.

La BCE est consciente des risques sur la croissance et a nettement revu ses prévisions

La banque est toujours déterminée à avancer progressivement sur la voie annoncée :

- fin des achats nets d'actifs au 1er juillet

- relèvement des taux directeurs lors de la prochaine réunion du 21 juillet

- sous réserve de nouveaux développements, envisager une augmentation plus importante lors de la réunion de septembre

La BCE considère qu’une politique monétaire unique nécessite que la revalorisation des rendements souverains ne soit pas exacerbée et faussée par des dynamiques de marché déstabilisatrices, conduisant à une fragmentation

Pour préserver cette politique unique, la banque n'autorisera l’augmentation des taux « autant que nécessaire" et considère que cela fait partie de son mandat et, dans ce but, est prête à réinvestir les rachats de PEPP et à concevoir un nouvel outil (encore à voir !)

L'utilisation séparée d'instruments distincts pour cibler l'inflation est considérée comme faisant partie de la tradition de la BCE et il n'y a pas de compromis entre la stabilisation des écarts et le ciblage de l'inflation.