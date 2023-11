L’explosion de la taxe d’habitation à Paris, l’autre «mensonge» d’Hidalgo passé inaperçu

Il n’y a pas que le taux de la taxe foncière qui a flambé de plus de 52% à Paris, celui de la taxe d’habitation aussi.

La flambée de la taxe foncière à Paris, a presque fait oublier que des contribuables continuent de payer la taxe d’habitation. Et elle aussi, a flambé. Elle ne concerne que les propriétaires de résidences secondaires, soit plus de 134.000 logements dans la capitale selon l’Insee (9,6% du parc de logements privés), auxquels il faut ajouter près de 128.000 logements vacants (9,2%), qui peuvent être soumis à la taxe d’habitation, si une commune le décide. Soit plus de 260.000 biens, comparés au 1,1 million de résidences principales.

Comme pour la taxe foncière, le taux de la taxe d’habitation a grimpé de 52%, selon les avis d’imposition que les contribuables ont reçus. Une nouvelle «trahison» vécue par les propriétaires, alors qu’Anne Hidalgo avait promis, en 2022, de ne pas augmenter les impôts. «Je vais contester, au nom de mes clients, cette hausse de la taxe d’habitation devant la justice, sur les mêmes motifs que ceux invoqués pour la taxe foncière», annonce au Figaro Me Jean-Pascal Michaud, avocat à la Cour. En septembre dernier, ce fiscaliste avait déjà attaqué Anne Hidalgo en justice pour dénoncer le «mensonge» de la maire de Paris sur l’envolée de la taxe foncière. Dans ce dossier, il affirme avoir reçu une centaine de réclamations et attend la position de l’administration fiscale avant de lancer son action en justice.