L'économie allemande croîtra moins que prévu cette année et la reprise pourrait être compromise par une nouvelle vague d'infections du coronavirus

Angela Merkel

Les perspectives de l’économie allemande se sont détériorées ces dernières semaines, le pays connaissant une augmentation des cas de virus et de plus en plus de problèmes avec le déploiement des vaccins. Cela pourrait retarder un assouplissement des restrictions et inciter le gouvernement à prolonger les restrictions actuelles jusqu'au mois prochain indique Bloomberg.

La plus grande économie d’Europe connaîtra une croissance de 3,1% en 2021, prévoient les économistes qui coseillent Angela Merkel.

Une baisse par rapport aux prévisions de 3,7% publiées en novembre. L'année prochaine, les conseillers s'attendent à une accélération de la croissance à 4%, soutenue par une reprise des dépenses de consommation et une forte demande pour les exportations allemandes, mais ont averti que la hausse des cas de coronavirus constituait une menace importante.