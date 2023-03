L'Assemblée adopte des mesures pour prévenir la surexposition des enfants aux écrans

Les enfants de moins de deux ans passent en moyenne 3h11 chaque jour devant les écrans en 2022.

L'Assemblée a adopté à l'unanimité mardi en première lecture une série de mesures pour prévenir la surexposition des jeunes enfants aux écrans, via une meilleure sensibilisation des professionnels de la petite enfance et des parents. La proposition de loi portée par la députée du Loiret Caroline Janvier (Renaissance), et soutenue par le gouvernement, a été adoptée par l'ensemble des 145 députés votants. Elle doit désormais être examinée au Sénat.

"3h11, voilà le temps passé en moyenne (chaque jour, ndlr) par les enfants de moins de deux ans devant les écrans en 2022. Nous parlons d'une moyenne, qui ne fait que s'accroître avec l'âge", a insisté l'élue. Son texte, centré sur les enfants de moins de six ans, prévoit d'inclure un nouveau chapitre dans le code de santé publique.

Il comprend la mise en place d'une formation spécifique aux risques liés aux écrans proposée aux professionnels de santé et de la petite enfance, mais aussi l'insertion de messages de prévention sur les emballages d'ordinateurs, tablettes et téléphones, et dans les publicités pour ces produits.

Le texte prévoit également que le règlement intérieur ou de fonctionnement des structures de la petite enfance et des écoles pose des règles restrictives dans l'utilisation des écrans par les encadrants.

