Les six syndicats de médecins représentatifs ont jusqu'à mardi soir pour se prononcer sur l'acceptation ou non de la nouvelle grille de tarifs des consultations et autres forfaits proposée par l'Assurance maladie pour cinq ans. Les deux principaux syndicats de médecins ont annoncé dimanche soir leur rejet "à l'unanimité" de cette proposition.

Le ministre de la Santé François Braun dit regretter l'absence de «responsabilité» des médecins libéraux.

La proposition de la Cnam (Caisse nationale d'assurance maladie) prévoyait que toutes les consultations médicales seraient revalorisées de 1,50 euro. Pour les généralistes, cette revalorisation sans condition porterait la consultation de base à 26,50 euros, contre 25 euros depuis 2017.