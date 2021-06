Juste avant l'élection présidentielle, nous aurons un grave incident c’est écrit d’avance selon Mélenchon accusé de complotisme

« Vous verrez que, dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ç'a été Merah en 2012 ç'a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées [en 2017, un djihadiste assassine le policier Xavier Jugelé], avant on avait eu Papy Voise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Tout ça, c'est écrit d'avance. [...] Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau, nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile, voilà, c'est bateau tout ça », a déclaré dimanche Jean Luc Mélenchon sur France Inter.

Aussitôt, les critiques se sont mises à pleuvoir.

"Mélenchon, de l’outrance à l’indécence" titre Le Point qui ajoute : "Coutumier de l’hypertrophie verbale, le chef des Insoumis a franchi un cap dangereux, entre complotisme et déni. Un point de non-retour ?

Libération n'est pas tendre avec le patron de La France Insoumise : "Le candidat à la présidentielle devrait peut-être revenir sur ses propos afin de «mieux» se faire comprendre. Pas pour répondre à ses adversaires qui attendent le moindre de ses faux pas pour lui coller une étiquette sur le dos. Il pourrait s’adresser à ses électeurs (ou non) qui s’interrogent mais aussi à la mère d’une des victimes, Latifa Ibn Ziaten, qui juge les propos de Jean-Luc Mélenchon «inadmissibles»".