JO Paris 2024 : « Complément d’enquête » pointe du doigt l’augmentation des salaires au comité d’organisation

« Complément d’enquête » sera diffusée jeudi soir sur France 2

Selon le dernier numéro de « Complément d’enquête », qui sera diffusée jeudi soir sur France 2, une dizaine de « cadres dirigeants » ont vu leurs salaires « déjà élevés » rehaussés, pour la majorité « entre 7 et 10% ».

Des augmentations qui interrogent. Mais pour certains, elles seraient est encore plus importantes. Ainsi, une « directrice de la communication » - non citée dans les premières informations diffusées - aurait notamment vu son salaire passer de 150.000 à 195.000 euros annuels. La hausse aurait été décidée pour respecter l’égalité salariale, alors que « certains profils féminins n’étaient pas à la hauteur des meilleurs salaires (à l’image de ce cas précis) ».

D’après France Télévisions, le président du Comité d'organisation Tony Estanguet serait rémunéré en tant que travailleur indépendant via « une société créée pour l’occasion » et aurait touché « 239.328 euros auxquels s'ajoute une part variable de 47.387 euros, soit un total de 286.715 euros net ». Au total, il aurait touché environ 300.000 euros par an pendant sept ans.