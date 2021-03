La semaine dernière la mairie de Paris est favorable à un confinement sévère de 3 semaines, lundi Anne Hidalgo estime qu'un confinement même limité au week-end serait "inhumain"

Anne Hidalgo

La maire de Paris, qui est aussi une potentielle candidate à l'élection présidentielle a du mal à définir une position face à la crise sanitaire, qui frappe Paris et l'ïle de France.

La semaine dernière, par la voix d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo, la mairie de Paris propose au gouvernement un confinement de 3 semaines dans la capitale afin "d'avoir la perspective de tout rouvrir" juste après, bars, restaurants et lieux culturels.

Mais lundi, Anne Hidalgo prend une position totalement opposée : elle voit la proposition d'un confinement, même limité aux seuls week-end, comme "difficile, dure, voire même inhumaine" compte-tenu des conditions de logement des habitants à Paris et dans la petite couronne : ""Des habitants de la Seine-Saint-Denis vivent dans des espaces exigus, parfois sans espace extérieur, parfois avec plusieurs générations sous le même toit"

Et elle propose de faire classe les fenêtres ouvertes ou même dans les jardins publics "Je propose aux enseignants de faire cours fenêtres ouvertes, en profitant du retour des beaux jours", a poursuivi Anne Hidalgo. Elle propose aussi à l'éducation nationale de permettre aux enseignants de faire classe en extérieur toutes les fois que ce sera possible. La Ville de Paris mettra à disposition de façon "organisé et sécurisé" les squares et jardins publics, qui pourront être aménagés pour cette occasion.

Ce matin, un éditorial de RTL n'est pas tendre avec Hidalgo et considère que ces incohérences relèvent "avant tout du calcul politique, et ça se voit beaucoup. Anne Hidalgo se retrouve à faire dans le "parisiano-parisien" au moment où elle veut se présidentialiser, parler aux Français, au moment où elle entame des visites au quatre coins de la France pour montrer sa nouvelle ambition présidentielle, poussée par des socialistes en mal de candidat. Et elle s’enferme à l’intérieur du périph’, confinée puis pas confinée, comme sur une île : Paris, et le reste du monde."