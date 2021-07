Inondations : le bilan passe à 133 morts en Allemagne et 27 en Belgique

Une partie du village d'Erftstard, en Allemagne, a littéralement disparue lors d'un glissement de terrain.

Le bilan des intempéries dévastatrices en Allemagne qui ont provoqué d'importantes inondations s'alourdit, en allemagne. Au moins 133 personnes sont mortes dans les violentes tempêtes qui ont frappé la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Rhénanie-Palatinat, selon un bilan encore partiel communiqué ce samedi. En Rhénanie-Palatinat, le nombre de morts a été révisé à 90 ce samedi, contre 63 vendredi. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, on dénombre au moins 43 morts. Le nombre de blessés est passé de 362 vendredi à 618 samedi, tandis que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues.

Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent dans les deux régions allemandes. Des milliers de secouristes sont toujours dans la région de l'Eifel, où les eaux de crue ont dévasté des villages entiers dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le seul village de Schuld an der Ahr, qui compte 700 habitants, plusieurs maisons ont été emportées par les eaux et de nombreux autres bâtiments ont été endommagés, certains gravement. Des dégâts considérables ont également été enregistrés dans d'autres régions de l'Eifel et dans le district de Trier-Saarburg. Près de Cologne, à Erftstadt, une portion de village s’est a été engloutie dans un cratère à la suite d’un énorme glissement de terrain. "Nous devons présumer que nous allons trouver d’autres victimes", a prédit Carolin Weitzl, maire d’Erfstadt. Le chef de l’Etat, Frank-Walter Steinmeier, a prévu de se rendre samedi dans cette commune dévastée.

Selon les prévisions d'alerte précoce de l'Office national de l'environnement de Rhénanie-Palatinat, le risque d'inondation a récemment diminué.

En Belgique voisine, le bilan s'aggrave également. Au moins 27 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues, selon un dernier bilan. Mais alors que la décrue s'amorce, les bourgmestres des différentes villes touchées craignent que de nouveaux corps soient découverts.

