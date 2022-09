© AFP

La piste criminelle privilégiée

Incendie en Gironde : plus de 3600 hectares partis en fumée, un millier de pompiers sur le terrain

Plus de 3600 hectares de végétation ont déjà brûlé lors de ce sinistre qui s’est déclaré lundi du côté de Saumos, à l'ouest de Bordeaux. Six Canadair en rotation, trois Dash et deux hélicoptères bombardiers d’eau vont être utilisés en renfort ce mercredi.