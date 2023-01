© ALEXEY DRUZHININ / SPOUTNIK / AFP

Rivalité

Guerre en Ukraine : le chef de Wagner vante ses troupes en rivalité avec l'armée russe

Evguéni Prigojine a salué « la discipline la plus féroce » de ses troupes et leur autonomie militaire, alors qu'elles s'échinent à prendre le contrôle de la ville de Soledar dans l'est de l'Ukraine.