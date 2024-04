Gabriel Attal « ne croit pas » que Bruno Le Maire ait « une ambition présidentielle » derrière sa stratégie du « sérieux budgétaire »

Gabriel Attal et Bruno Le Maire à l'issue du Conseil des ministres.

Après le temps des polémiques et des doutes, le Premier ministre s’est exprimé sur les annonces et les mesures proposées ces dernières semaines par Bruno Le Maire pour faire face au déficit et au poids de la dette. Gabriel Attal « ne croit pas » que le « sérieux budgétaire » du ministre de l'Economie Bruno Le Maire cache des ambitions plus personnelles comme l’élection présidentielle de 2027.

Selon des informations du Figaro, Gabriel Attal s’est confié sur le cas de Bruno Le Maire vendredi soir devant plusieurs journalistes, en marge d'un déplacement au Canada :

« Il est ministre des Finances chargé des comptes, c'est normal qu'il nous rappelle le besoin impérieux d'être sérieux avec l'argent des Français. Il se trouve qu'il a à Matignon un Premier ministre qui a été son ministre délégué au Budget et qui est donc parfaitement conscient de ces enjeux. (…) Je ne crois pas qu'il y ait une ambition présidentielle derrière le sérieux budgétaire prôné par Bruno Le Maire. Ce sont des questions qui sont importantes mais je ne fonderais pas une ambition politique personnelle que sur ces sujets-là ».

Gabriel Attal a confié qu'il y avait « pléthore » de « gens dans la majorité qui se projetaient sur 2027, qui parlent de 2027, qui disent « je n'exclus rien, je serai disponible pour les Français, l'élection de Le Pen est probable » ».

Le Premier ministre fait le choix de ne pas se prononcer officiellement sur son cas personnel pour la futur élection :

« Moi je n'ai jamais parlé de 2027 mais pourtant j'ai l'impression que je suis celui qu'on vient le plus chercher sur cette question-là ».

Gabriel Attal avait confié jeudi que le budget était « tenu », après une révision des prévisions sur le déficit qui atteindra 5,1% du PIB en 2024 et nécessitera de trouver 10 milliards d'euros supplémentaires d'économies cette année.

Le Premier ministre et Emmanuel Macron ne souhaitent pas recourir à un projet de loi de finances rectificatif (PLFR) pour 2024, suggéré par Bruno Le Maire mais susceptible d'ouvrir la voie à une motion de censure de l'opposition.