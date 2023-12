Françoise Hardy adresse une lettre à Emmanuel Macron pour relancer le débat sur la fin de vie

Françoise Hardy et Michel Drucker lors d'une cérémonie des Victoires de la musique.

La chanteuse Françoise Hardy, qui lutte depuis plusieurs années contre la douleur après un cancer du pharynx, a adressé une lettre au chef de l’Etat. A travers cette initiative, l’artiste a tenu à relancer le débat sur la fin de vie.

François Hardy a publié cette lettre dans les colonnes de La Tribune ce dimanche 17 décembre.

« Nous comptons tous sur votre empathie et espérons que vous allez permettre aux Français très malades et sans espoir de faire arrêter leur souffrance quand ils savent qu'il n'y a plus aucun soulagement possible », détaille Françoise Hardy.

Françoise Hardy, dans une récente interview à Paris Match, a déclaré vivre un « cauchemar » et vouloir « partir bientôt et de façon rapide ».

Françoise Hardy va fêter ses 80 ans le 17 janvier 2024.

La ministre déléguée aux Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, a répondu dans les colonnes de La Tribune à Françoise Hardy :

« Cette tribune est le reflet de toutes les personnes que j'ai eu l'occasion d'écouter ».

Agnès Firmin Le Bodo a également précisé que le projet de loi sur la fin de vie sera examiné « en première lecture dans l'année 2024 ».

Selon la ministre, « il faudra une navette entre l'Assemblée et le Sénat qui nécessite au moins dix-huit mois de discussions. Nous ne pouvons pas faire l'économie du débat sur un tel sujet ».