L’ancien président de la République n’a jamais complètement quitté la vie politique. Et, à en croire certains des membres de son parti, il n’hésiterait pas à “marquer à la culote” ceux qui pourraient s’imposer comme ses rivaux.

D’aucuns décrivent une entente cordiale et durable, pérenne à travers les quinquennat. D’autres, en revanche, racontent une toute autre histoire : celle d’une rivalité secrète, cachée même. Elle oppose deux des plus importantes figures d’une certaine gauche ; celle qui entend aujourd’hui s’opposer à Jean-Luc Mélenchon comme à l’hégémonie de la NUPES, le mouvement qui rassemble tout ou partie des formations de la gauche française, du Parti communiste au Parti socialiste en passant par Europe Ecologie-Les Verts et la France Insoumise.

Il s’agit de François Hollande et de son ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Les deux hommes se retrouvaient d’ailleurs ce samedi 10 juin 2023 à l’occasion du lancement du nouveau mouvement politique “La Convention”, que va présider l’ancien locataire de Matignon, ainsi que l’explique France Info sur son site. L’occasion, assure-t-il, de “tourner la page des divisions”. Bien sûr, certains y voient aussi la volonté de cultiver son image de présidentiable. L’ancien ministre assure n’avoir aucune forme d’ambition personnelle mais, soulignent nos confrères, joue de l'ambiguïté ainsi qu’à aussi pu le faire Jean-Luc Mélenchon.

Ce que François Hollande n’est visiblement pas prêt à accepter. “Leur histoire, c’est celle d’une rivalité cachée. La venue de Hollande à Créteil, ce n’est pas une marque d’affection, il y va pour lui voler la vedette.”, fait ainsi valoir un “intime” du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. “Hollande le marque à la culotte pour ne pas lui laisser trop d’espace”, assure un autre socialiste, dont les propos sont repris par Gala. Il n’est pas le seul à revenir sur la supposée réalité de leur inimitié…

“Cazeneuve dit en privé que tant que Hollande est dans les parages, il ne peut pas décoller. Et François Hollande, mi-figue, mi-raisin, réplique : 'Mais qu’il décolle, c’est lui qui m’invite, ce n’est pas moi qui m’impose !'”, s’amuse encore un cadre du PS…