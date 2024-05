Eurovision 2024 : la Suisse remporte le concours grâce à Nemo, Slimane termine quatrième pour la France, l’Ukraine et Israël bénéficient du soutien du public pour se hisser dans le top 5

L'artiste Slimane lors de la finale de l'Eurovision en Suède.

Après les polémiques de ces derniers jours, les artistes ont pu se produire sur scène dans la soirée de samedi dans le cadre du concours de l’Eurovision organisé à Malmö en Suède. La Suisse a remporté le concours grâce au titre « The Code » de Nemo. L’artiste suisse a obtenu 591 points à l’issue des votes des pays engagés et du public. La Suisse remporte le concours Eurovision pour la troisième fois de son histoire après Lys Assia en 1956 avec le titre « Refrain » et Céline Dion en 1988 avec « Ne partez pas sans moi ».

La Croatie arrive sur la deuxième marche du podium avec 547 points. L’Ukraine, avec le soutien des pays européens, se classe à la troisième place du classement avec 453 points.

Slimane, avec sa prestation très émouvante, a réussi à conquérir le public européen. L'artiste français se hisse à la quatrième place avec 445 points.

Israël a bénéficié d’un large soutien du vote du public pour se classer à la 5eme place avec 375 points. Le chanteuse israélienne Eden Golan n’a pas obtenu beaucoup de points de la part des jurys professionnels.

Les votes du public de plus de 100 pays ont donc été influencés par le contexte politique et international. Israël et l’Ukraine ont pu se classer dans le top 5 du classement grâce au vote massif du public.

La soirée a été marquée par des manifestations et des incidents à l’extérieur de la salle de spectacle. Les manifestants protestaient contre la présence de la candidate israélienne.

L’artiste Eden Golan a été huée lors de sa prestation par une partie du public. L’annonce des points du jury israélien a également été huée par le public.

Le concours a également été marqué cette année par l’exclusion du candidat néerlandais Joost Klein avant la finale, après la plainte d’une membre de l’équipe de production suite à des menaces.

L’an prochain, la 69e édition de l’Eurovision se tiendra donc en Suisse.