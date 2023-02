Eric Zemmour revient à son plan originel pour « remplacer LR »

Eric Zemmour, en campagne, le 22 mars 2022

Le chef de Reconquête! et ses proches souhaitent sortir du « duo-duel mortifère » avec Marine Le Pen et le RN

Changement de paradigme en vue. Eric Zemmour souhaite fuir la perpétuelle comparaison avec Marine Le Pen et la marginalisation à l’extrême droite de l’échiquier politique. Un cadre zemmouriste l’affirme : « On veut en finir avec le duo/duel avec Marine Le Pen et le RN. C’est mortifère pour nous ». Philippe Vardon, ancien lepéniste, précise, sans ambiguïté : « L’objectif de Reconquête! est de remplacer les Républicains ». Le but est clair, incarner la droite à la place de la droite.

Le double choc de la défaite à la présidentielle et aux législatives s’est estompé. L’arrivée de 88 députés RN au Palais Bourbon en juin dernier ? Selon le chef de Reconquête, cela n’empêche absolument pas Emmanuel Macron de mener ses réformes. « Ils passent leur temps à chercher leurs voix pour une motion de censure, une motion référendaire, un projet de loi, un amendement, pointe un cacique du parti zemmourien. Alors qu’en réalité, on attendrait plutôt d’eux qu’ils soient un rempart idéologique contre La France Insoumise et le wokisme ! ». Pour Eric Zemmour et ses proches, Marine Le Pen et ses élus mettent surtout l’accent sur le social, les problèmes de la vie quotidienne, plutôt que sur l’immigration.

Le point de rupture entre le RN et Reconquête a eu lieu au moment de la réforme des retraites. Quand Marine Le Pen affirme vouloir faire échouer le projet d’Emmanuel Macron, Eric Zemmour passe à la télé pour assumer... l’inverse. « Je la voterais, d’abord, parce que c’est ma réforme », déclare-t-il sur BFMTV, début février. Avant d’ajouter : « Je pense que ceux qui sont pour la retraite à 60 ans sont des irresponsables ».

Aujourd’hui, Eric Zemmour poursuit son itinéraire à droite. Et Reconquête! regarde clairement vers LR. En ligne de mire, les européennes de 2024. « Pour cela, il faut aller chercher un électorat qui n’a rien à voir avec le marinisme : les seniors, les urbains, les catégories moyennes et aisées, les chefs d’entreprise. Leurs points communs : être réceptifs aux discours civilisationnel et sur le « grand remplacement » d’Eric Zemmour », précise un élu Reconquête!.