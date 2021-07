Emmanuel Macron dénonce "l'irresponsabilité et l'égoïsme" des non-vaccinés contre le Covid-19

Emmanuel Macron avec le président polynésien Édouard Fritch.

En visite dans un hôpital de Tahiti, à l'occasion de son déplacement en Polynésie française, le président de la République Emmanuel Macron a insisté une nouvelle fois sur l'importance de la vaccination. "Je veux lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner parce qu'on le voit sous toutes les latitudes: quand on est vacciné, on est protégé et on ne diffuse quasiment plus, en tout cas beaucoup moins, le virus", a déclaré le chef de l'État face aux soignants du Centre Hospitalier de la Polynésie française.

Il s'est félicité de la "forte accélération" de la vaccination dans le pays : la France se prépare à passer "sans doute dans les prochaines heures le cap des 40 millions de primo-vaccinés", en avance sur le calendrier.

Réagissant aux manifestations qui ont reuni ce samedi plus de 160.000 personnes contre le passe sanitaire et la vaccination obligatoire, il a estimé que "chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le calme, dans le respect de l'autre" mais que "la liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas".

"Si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Et au nom de votre liberté, vous allez peut-être avoir une forme grave (du virus) et vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge et peut-être renoncer à prendre quelqu'un d'autre (...) Ce n'est pas ça la liberté, ça s'appelle l'irresponsabilité, l'égoïsme", a-t-il aussi attaqué.

