Emmanuel Macron demande le "retrait immédiat" des troupes azerbaïdjanaises en Arménie

Le président Emmanuel Macron s'entretient avec la presse lors de sa visite d'un centre de vaccination contre le Covid-19 le 6 mai 2021.

Emmanuel Macron a lancé un appel au calme dans le cadre du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le président de la République a insisté, ce jeudi 13 mai dans la soirée, sur « la nécessité d'un retrait immédiat des troupes azerbaïdjanaises du territoire arménien », après que le Premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, ait accusé l'armée azerbaïdjanaise d'avoir violé la frontière arménienne et de s'être infiltrée dans le sud du pays.

« Le président de la République a rappelé l'attachement de la France à l'intégrité territoriale de l'Arménie », a précisé la présidence française dans un communiqué.

Le chef de l'Etat s'est entretenu avec le Premier ministre arménien, jeudi, au sujet « des développements en cours à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ».

Erevan a accusé Bakou de chercher à conquérir de nouveaux territoires.

L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont affrontés à l'automne 2020 pour le contrôle de la région indépendantiste du Haut-Karabakh. Le conflit s'est soldé par un lourd bilan de plus de 6.000 morts et une défaite d'Erevan, qui a dû rétrocéder d'importants territoires à Bakou, selon des informations de France Info. L'Azerbaïdjan a bénéficié notamment du soutien militaire de la Turquie.