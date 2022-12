Elon Musk demande aux utilisateurs de Twitter s'il doit rester à la tête de ce réseau social

Elon Musk

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk demande à ses 122 millions d'abonnés s'il doit quitter la direction de Twitter, et dit qu'il obéira au réseultat souligne la BBC.

Ce lundi à 10.45 h heure française, plius de 16 millions d'utilisateurs de Twitter avaient voté. 57,5 % des votants disent qu'il doit quitter la direction du réseau social, et 42,5 % qu'il doit rester à son poste.

Le magnat de la technologie, qui dirige également Tesla et Space X, a fait l'objet de nombreuses critiques depuis qu'il a repris Twitter.

Vendredi, M. Musk a été condamné par les Nations Unies et l'Union européenne pour la décision de Twitter de suspendre certains journalistes ( travaillant, entre autres, pour du New York Times, de CNN et du Washington Post) avant que leurs comptes soient finalement débloqués.