Le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et candidat aux élections régionales, Renaud Muselier, présente ses listes pour les prochaines élections le 14 mai 2021.

Renaud Muselier a donc mis fin au suspense ce vendredi 14 mai. Le président sortant et candidat à sa réélection a donc dévoilé ce vendredi en conférence de presse les contours de la liste qu'il présentera lors du scrutin. Des membres de la majorité présidentielle figurent sur cette liste.

Renaud Muselier s’est exprimé lors d’un point presse :

« Le temps est venu de présenter cette liste qui fait l’objet de tant de fantasmes, de tant de discussions, de critiques, de procès d’intention alors que personne ne l’a encore vue ».

Cette liste dite de « rassemblement » regroupe « pour la première fois neuf tendances politiques », « de la droite aux écologistes raisonnables ».

Renaud Muselier a précisé la réalité de ces différentes tendances : « Les Républicains bien sûr, l’UDI, les centristes d’Hervé Morin, la France audacieuse de Christian Estrosi, le Mouvement de la ruralité, le Modem, Agir et La République en marche (…) Sur la liste des 135, on retrouve 15 personnes issues de la majorité présidentielle, dont quatre élus sortant du Modem. Les autres étant tous des élus locaux (…) Je rassemble sur la base de ma colonne vertébrale, ma famille politique, Les Républicains ».

Parmi eux, on retrouve notamment Bertrand Mas-Fraissinet, référent LREM dans les Bouches-du-Rhône, et Graig Monetti, directeur de cabinet de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, mais ils ne sont pas en position éligible.

Comme Renaud Muselier l'avait annoncé, « aucun ministre, ni parlementaire » ne figure dans ses rangs pour les élections régionales.

Sophie Cluzel, secrétait d'Etat en charge du handicap, a confirmé jeudi soir qu'elle ne présenterait pas de liste LREM. Elle a officiellement apporté son soutien au président sortant, Renaud Muselier.

