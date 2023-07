Photo AFP, illustration

Non, ce n’est pas terminé ! Vous risquez bien d’entendre encore parler de la réforme des retraites. Pas de manifestation à l’horizon, cette fois : ce sont les modalités d’applications du texte qui se précisent, indique France Info sur son site d’informations. Le dimanche 30 juillet 2023, plusieurs décrets relatifs à la fin des régimes spéciaux ont en effet été publiés au Journal officiel.

En pratique, précisent nos confrères, ces textes - qui participent donc de l’évolution du système de solidarité inter-générations en France - concernent différents régimes spécifiques : celui de la RATP, bien sûr, mais aussi les industries électriques et gazières ou les employés de notaires comme les clercs de la Banque de France. Ces régimes disparaîtront donc pour les nouveaux embauchés - à compter du 1er septembre 2023. Ils persistent pour toutes celles et tous ceux déjà en poste et qui ont été embauchés sur la base de ces modalités. Pour un temps, à tout le moins.

Il faut en effet tenir compte de la “clause du grand-père”, qui permet à l’exécutif de progressivement relever l’âge légal de départ à la retraite et la durée d’assurance requise pour prétendre au taux plein. Cela ne prendra pas effet avant le 1er janvier 2025, rappelle France Info, ce qui implique que les travailleuses et les travailleurs liquidant leur retraite avant cela pourront bénéficier des anciennes conditions de départ.

Certains éléments ne changent pas : c’est le cas des âges d’annulation de la décote dans certains régimes, a tenu à rappeler le ministère du Travail. Nommément :