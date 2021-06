Un écran de téléphone affiche le logo Facebook avec le portrait officiel de l'ancien président américain Donald Trump en arrière-plan à Arlington, en Virginie.

Donald Trump a dénoncé vendredi une « insulte » faite aux « 75 millions » d'Américains qui ont voté pour lui en 2020, après l'annonce de sa suspension de Facebook et Instagram pour deux ans :

« La décision de Facebook est une insulte aux 75 millions de personnes, plus de nombreuses autres, qui ont voté pour nous lors de l'élection présidentielle frauduleuse de 2020 […] Ils ne devraient pas avoir le droit de censurer et museler comme ça. […] A la fin, nous allons gagner. Notre pays ne peut plus supporter ces abus! ».

L'ancien président américain ne pourra revenir que quand les « risques pour la sécurité du public auront disparu », selon les précisions de la plateforme. Donald Trump avait été exclu temporairement le 7 janvier dernier pour avoir encouragé ses partisans lors de l'attaque du Capitole à Washington la veille, une décision sans précédent.

Facebook, par cette décision du vendredi 4 juin, vient de mettre fin à l'immunité dont bénéficiaient les élus et candidats qui enfreignent ses règles, au nom de « l'intérêt du public à s'informer ».