Covid-19 : voici la liste des professions concernées par l'obligation vaccinale

Le pass sanitaire va concerner un certain nombre de professions.

La vaccination devient obligatoire pour un certain nombre de professions. Midi Libre fait le point sur l'ensemble des métiers qui vont être soumis à l'obligation vaccinale annoncée par le président de la République. Sont concernés : les personnels soignants et non soignants des hôpitaux et des cliniques, les aides-soignants, les personnels soignants des Ehpad et des maisons de retraite, les professionnels et bénévoles travaillant auprès des personnes âgées.

Dans la liste, on retrouve aussi les aides à domiciles, les bénévoles d'associations comme la Croix-Rouge, les pompiers, les personnels des services de santé au travail et ceux des transports sanitaires comme les ambulanciers. Après le 15 septembre, ils s'exposeront à des sanctions.

À cet liste, il faut de facto rajouter les professionnels des secteurs concernés par l'extension du pass sanitaire (bars, restaurants, lieux de culture, etc.). En effet, comme les clients, les salariés vont devoir eux aussi présenter un certificat de vaccination ou un test de dépistage négatif.

En revanche, les policiers et les gendarmes ainsi que les enseignants, pourtant considérés comme publics prioritaires pour la vaccination en début d'année, n'auront pas l'obligation de se faire vacciner.