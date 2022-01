Vaccination

"Nous allons vous contacter dans le cadre de la lutte contre l'épidémie Covid 19." Voici le SMS envoyé par l'Assurance-maladie aux personnes testées positives au Covid-19. Mais parfois, l'appel ne vient jamais." constate France Info.

Avec l'explosion récente des contaminations (la barre des 230 000 contaminés a été franchie le 31 décembre), les équipes de "contact tracing" se retrouvent débordées. "On est complètement noyés, on ne peut plus appeler tout le monde", confie Benjamin Sablier, représentant du personnel et délégué CGT de l'Assurance-maladie dans les Bouches-du-Rhône, qui regrette "des conditions de travail de plus en plus compliquées" ajoute France Info.

Pour ce médecin au CHU de Lille, "200 000 personnes positives quotidiennement, c'est ingérable. Lors de la deuxième vague à 50 000 cas, les équipes étaient déjà débordées". Selon lui, même un effort de recrutement ne suffirait pas : "Il faut le temps de les trouver, de les former, alors que c'est maintenant que ça explose."