Convention de la droite : Eric Zemmour est relaxé en appel pour des propos sur l'islam et l'immigration

La cour d'appel de Paris a relaxé ce mercredi 8 septembre Eric Zemmour, selon des informations du Figaro. L'éditorialiste du Figaro et de CNews était poursuivi pour injure et provocation à la haine après ses propos sur l'islam et l'immigration prononcés en 2019 lors d'un rassemblement politique à Paris dans le cadre de la Convention de la droite.

En première instance, Eric Zemmour avait été condamné pour ses propos à une peine de 10.000 euros d'amende.