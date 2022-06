Emmanuel Macron et Christian Jacob après leur réunion au palais de l'Élysée, le 21 juin 2022

Après avoir perdu la majorité absolue à l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron a entamé une série de consultations avec les représentants des différentes forces qui siègent dans l’hémicycle. A 10 heures ce mardi matin, il a reçu Christian Jacob, le patron des Républicains.

L’entretien a duré une heure. Emmanuel Macron en a profité pour interroger Christian Jacob sur sa « vision des choses ». « Je pensais qu'il allait mettre les choses sur la table mais il a été très prudent, il était plus dans l’écoute », confie le patron des Républicainsau Figaro à la sortie de ce rendez-vous. Il explique que le parlementaires de droite ne seraient pas « dans le blocage » à l'Assemblée nationale mais ne « trahiraient pas leurs électeurs ». « Nous ne sommes pas dans une logique de coalition », a-t-il répété à Emmanuel Macron.

« Je lui ai également dit que s'il faisait de nouveaux débauchages, ce serait vécu par LR comme une provocation supplémentaire et que cela générerait une crispation du groupe à l'Assemblée nationale », ajoute-t-il. Christian Jacob a également évoqué au cours de cet échange la nécessité de « décentraliser » en donnant « plus de pouvoirs aux collectivités » et de s'attaquer rapidement au problème du pouvoir d'achat, pas en réglant la situation « à coups de chèques » mais « par le travail ».

Le président des Républicains a également souligné la nécessité d’accorder « plus de respect aux parlementaires ». « Il est très important que les ministres répondent aux convocations du Parlement », a-t-il souligné.

Enfin, Christian Jacob a également abordé la question du Conseil national de la refondation : « ce serait pas mal de s'en passer », ajoutant que cette idée avait tout d'un « gadget ».