Conflit israélo-palestinien : le Pape met en garde contre la "spirale de mort"

Le pape François le dimanche 16 mai, lors de la prière de l'Angélus.

Le pape François a qualifié dimanche de "terrible et inacceptable" la perte de vies innocentes dans les violences entre Israël et les Palestiniens, avertissant que le dernier conflit pourrait encore s'aggraver.

"Ces jours-ci, les affrontements armés violents entre la bande de Gaza et Israël ont pris le dessus et risquent de dégénérer en une spirale de mort et de destruction", a déclaré le pape.

Pour le souverain pontife, la solution doit être trouvée "avec l'aide de la communauté internationale" afin d'arrêter ce "crescendo de haine et de violence qui constitue une grave blessure à la fraternité, difficile à guérir si l'on ne s'ouvre pas au dialogue", a dit le pape après sa prière dominicale de l'Angélus.