Carburants : les prix de l’essence n’ont jamais été aussi bas en 2023

Le sans-plomb 98 coûte moins d’1,90€, une première cette année. Le gazole semble quant à lui être passé durablement sous la barre des 1,80, grâce à la baisse des cours du pétrole.

Dans le détail, un litre de sans-plomb 98 coûte en moyenne 1,8643 euro, soit deux centimes de moins en à peine sept jours et surtout son niveau le plus bas en 2023. La tendance est similaire pour le sans-plomb 95 qui vaut autour d’1,8268 euro et pour l’E10 (1,7808 euro). Le gazole semble quant à lui être durablement passé sous la barre des 1,80 (1,7606 euro).

En résumé, sur l’ensemble de l’année 2023, le tarif du SP-98 a reculé de 2,5%, comme celui du SP-95 (- 1%) et de l’E10 (- 2,8%). Le gazole reste en nette baisse (- 8%) alors qu’il était le carburant le plus onéreux il y a un an.

Depuis le 1er mars et jusqu'à la fin de l'année 2023, les prix du gazole et de l'essence sont plafonnés à 1,99 euro dans les stations du groupe TotalEnergies. Un geste réalisé sur demande du gouvernement. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a par ailleurs réclamé au pétrolier de prolonger la remise «au-delà du 31 décembre». Une requête acceptée par Total qui appliquera ce tarif toute l’année 2024. Du côté de la grande distribution, plusieurs enseignes ont annoncé des opérations de vente à prix coûtant, ce qui a un impact plutôt réduit car les marges ne dépassent guère un à deux centimes, selon les syndicats du secteur.