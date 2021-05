Au moins 20 morts à Gaza après des frappes israéliennes suite à des tirs de roquettes du Hamas et des tensions à Jérusalem

Une femme israélienne regarde la façade endommagée d'un bâtiment le 11 mai 2021 dans la ville d'Ashkelon, dans le sud d'Israël, après que des roquettes ont été tirées par le mouvement Hamas de la bande de Gaza vers Israël.

La tension continue de monter entre Israéliens et Palestiniens. Au moins 20 personnes, dont neuf enfants et un haut commandant du Hamas, sont mortes ce lundi 10 mai dans la soirée à Gaza selon les autorités locales, dans des frappes attribuées à l'armée israélienne en réponse à de nombreuses roquettes tirées depuis l'enclave palestinienne vers Israël. Cette escalade fait suite à de nouveaux affrontements ayant fait plus de 500 blessés sur l'esplanade des Mosquées, lundi à Jérusalem-Est.

Ces violences ont coïncidé avec la « Journée de Jérusalem », qui marque selon le calendrier hébraïque la prise de la partie orientale, peuplée de Palestiniens, de la Ville sainte par l'armée israélienne en 1967.

Le Hamas avait adressé un ultimatum à Israël en réclamant que ses forces se retirent de l'esplanade des Mosquées. Un barrage de roquettes a été tiré depuis Gaza vers Israël.

En riposte, l'armée israélienne dit avoir « frappé 130 cibles militaires qui appartiennent principalement au Hamas » et tué 15 membres du groupe armé palestinien dans la bande de Gaza, selon le dernier bilan communiqué mardi.

« Les organisations terroristes à Gaza ont franchi une ligne rouge [...] en tirant des roquettes jusque dans la région de Jérusalem », avait déclaré le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, lundi soir.

L'Organisation des Nations unies a amorcé lundi une médiation auprès des parties « concernées » afin d'obtenir une désescalade.

Les autorités locales à Gaza ont fait état de 22 morts, dont neuf enfants, dans les frappes israéliennes, les plus importantes depuis novembre 2019.

Le Jihad islamique, second groupe islamiste armé de la bande de Gaza, a annoncé mardi la mort de deux de ses commandants dans les frappes israéliennes.

En Israël, les secouristes israéliens ont fait état de plusieurs blessés après les tirs de roquettes. Selon un dernier bilan de l'armée, 200 roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël depuis lundi, dont plus de 90 % ont été interceptées par le bouclier antimissile « Dôme de fer ».

Les tensions durent depuis plusieurs semaines suite aux risques d'expulsions de plusieurs familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah et suite à un contexte politique et électoral particulièrement tendu en Israël et en Palestine.