Attaque au couteau à Arras : la famille de l’assaillant avait fait l’objet d’une tentative d’expulsion

La famille de l’auteur de l’attaque au couteau d’un professeur à Arras avait fait l’objet d’une tentative d’expulsion en 2014, a appris ce vendredi Le Figaro de sources concordantes. La famille M., alors installée à Rennes (Ille-et-Vilaine), avait été réveillée le 19 février au petit matin par la police aux frontières (PAF) pour être emmenée à l’aéroport de Saint-Jacques et être expulsée vers Moscou, racontait France 3 régions Bretagne.

Mais la mobilisation de plusieurs associations dont le Mrap, la Cimade et RESF, avait fait échouer l’opération. Elles dénonçaient une tentative d’expulsion visant des enfants scolarisés et pointaient une «nouvelle affaire Leonarda».

Vendredi matin, Mohamed M. s’est introduit au lycée Gambetta d’Arras, où il a poignardé à mort un professeur de français, et blessé grièvement deux autres personnes dont un agent du lycée, entre la vie et la mort. Né en 2003 en Russie, il était fiché S pour islamisme radical et ancien élève de l’établissement.