Annecy, après l'assaut au couteau du 8 juin, photo AFP

Il a poignardé six personnes et blessé quatre enfants en bas âge avant qu’un jeune homme, Henri, n’intervienne. Qu’est-ce qui attend, dès lors, ce réfugié Syrien ?

Ce jeudi 8 juin 2023, Annecy a été le cadre d’un véritable drame : un homme, de nationalité syrienne et de confession chrétienne, s’en est pris à plusieurs enfants venus jouer avec leurs familles respectives dans l’un des parcs de la ville, rappelle le Huffington Post sur son site d’informations. En tout et pour tout, il aura poignardé six personnes, dont quatre enfants en bas âge. Fort heureusement, a fait savoir la procureur de la République Line Bonnet, les enfants sont en voie de rétablissement. “Aucun pronostic vital n’est engagé”, a-t-elle affirmé à l’occasion de la conférence de presse organisée ce samedi 10 juin. Le garçon (né en février 2021) et la fille (née en août 2020) de nationalité française vont mieux. L’enfant Britannique (née en 2020) devrait être sortie de l’hôpital où elle est soignée dans les prochains jours tandis que la jeune Néerlandaise (née en août 2021) est soignée à Genève.

C’est notamment grâce à l’intervention d’un jeune homme de 24 ans, lui aussi chrétien de profession, que les victimes n’ont pas été davantage blessées. Depuis, poursuivent nos confrères, le réfugié syrien a été placé en garde à vue, dont il a fini par sortir ce samedi 10 juin. Par la suite, Abdalmasih H. - c’est son nom - a été présenté à deux juges d’instruction, puis à un juge des libertés et de la détention. Reste à savoir ce qui l’attend désormais…

Pour l’heure, le suspect - il n’a pas été condamné ou reconnu coupable, rappelons-le - a été mis en examen pour tentatives d’assassinat et rébellion avec arme. Compte tenu, notamment, de son silence pendant la garde à vue, les magistrats ont décidé de le placer en détention provisoire. Pour l’heure, a poursuivi la procureure, “aucune motivation terroriste” n’a été identifiée. Au moment de l’attaque, ont fait savoir des témoins, l’assaillant aurait “évoqué sa femme, sa fille et prononcé le nom de Jésus-Christ”.

Il risque désormais une peine de prison à perpétuité pour les faits commis.