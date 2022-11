Angela Merkel défend sa politique face à Vladimir Poutine

Angela Merkel

Dans un long portrait paru dans l'hebdomadaire Der Spiegel, samedi 26 novembre, l’ex-chancelière allemande répond une nouvelle fois à ceux qui l’accusent d’avoir été trop conciliante avec Moscou, au risque de mettre en péril la sécurité de l’Ukraine signale Le Monde.

Revenant sur sa dernière visite au Kremlin, en août 2021, Mme Merkel assure qu’à cette date elle ne pouvait plus faire grand-chose pour peser sur le cours des événements. A un mois des élections législatives allemandes et à trois mois de son départ de la chancellerie, elle était « politiquement finie » souligne Le Monde.

Or « pour Poutine, explique-t-elle, il n’y a que le pouvoir qui compte ». Détail révélateur, selon elle : lors de cet ultime déplacement à Moscou, le président russe était flanqué de son ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Une façon de lui signifier que le temps où elle avait droit à un tête-à-tête avec lui était révolu et qu’elle n’était plus l’interlocutrice privilégiée qu’elle avait été les quinze années précédentes précise Le Monde.

Dans son entretien au Spiegel, l’ancienne chancelière allemande revient également sur son refus d’ouvrir la voie à une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, en 2008, lors du sommet de Bucarest ajoute Le Monde.

Pour Mme Merkel, l’entrée de l’Ukraine dans l’Alliance atlantique aurait constitué une provocation dangereuse pour la Russie. Et la décision aurait été difficile à faire accepter aux Allemands remarque Le Monde