Affaire Palmade : le petit garçon de 6 ans blessé dans l’accident a quitté l’hôpital

Plus de deux semaines après l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade, le petit garçon de 6 ans, passager de l'autre voiture et grièvement blessé dans la collision, a quitté l’hôpital Necker hier. Selon Mourad Battikh, avocat de la famille des victimes blessées, il gardera des séquelles à vie. Sorti du coma le 16 février dernier, il a eu la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête, a des difficultés à parler, boire et s'alimenter, mais ses bras et pieds peuvent bouger.

Me Battikh précise que l’enfant « a une sonde pour se nourrir, il est dans un état très très compliqué ». « Il va y avoir très très long processus de reconstruction d'un point de vue physique d'abord puis psychologique pour un enfant déscolarisé qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale », ajoute l'avocat.