Abus de position dominante : 102 millions d'euros d'amende pour Google en Italie

Recharge voiture électrique

Google a refusé d'accepter sur sa plateforme Google Play une application tierce permettant de trouver des bornes de recharge pour les voitures électriques explique l'autorité de l'antitrust italien, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, qui lui a donc infligé une amende de plus de 100 millions d'euros annonce un communiqué

L'application bloquée par Google permet de trouver des bornes de recharge pour les voitures électriques, elle a été développée par l'Enel, équivalent de notre EDF.

"Google a privilégié sa propre application Google Maps, disponible sur Android Auto et permettant d'accéder à des services fonctionnels de recharge de véhicules électriques, actuellement limités à la recherche de bornes de recharge et de navigation mais qui à l'avenir pourront inclure d'autres fonctionnalités, pour exemple de réservation et de paiement."

"L'exclusion de l' application Enel X Android Auto a duré plus de deux ans. La poursuite de cette conduite pourrait définitivement compromettre la possibilité pour Enel X Italia de se constituer une base d'utilisateurs solide, dans une phase de croissance significative des ventes de véhicules électriques."