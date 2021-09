Jean-Michel Blanquer

"Selon le dernier état de la situation, la semaine dernière, on avait 78% des professeurs avec un schéma vaccinal complet et 11% de primo-vaccinés. Il reste une frange de 10-11%, qui auront une proposition de vaccin dans l'établissement scolaire." a indiqué ce matin Jean-Michel Blanquer sur France Inter.

"À l'école primaire, il y aura 600 000 tests salivaires par semaine, et deux autotests par adulte et par semaine. Dans le secondaire, nous aurons des tests plus ciblés, puisque nous sommes sur une population majoritairement vaccinée." a ajouté le ministre.

"Nous avons 15 millions d'autotests en stock : il n'y aura aucun gâchis, aucun gaspillage, nous aurons les autotests dont nous avons besoin".

Interrogé sur les moyens techniques face au coronavirus, le ministre a répondu : ""Ni les détecteurs de CO2 ni les purificateurs d'air ne sont l'alpha et l'oméga de la lutte contre le Covid (...). Certains purificateurs d'air sont utiles, d'autres ne le sont pas, c'est beaucoup plus utile d'ouvrir les fenêtres."