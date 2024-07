"Un Voyage dans La Divine Comédie" de Dante Alighieri : vertigineux et poignant

« Vous qui entrez, laissez toute espérance. » Au sortir d’une forêt sombre et maléfique, cette sentence placée au-dessus d'une porte déchire le cœur du poète : attention, le voyage sera périlleux ! Il faudra traverser les neuf cercles de l’ Enfer, puis cheminer vers le Purgatoire, gravir enfin la montagne vers le Paradis.

Heureusement, pour notre quiétude, Serge Maggiani a choisi de réduire les étapes. Il nous raconte au préalable la vie de Dante Alighieri, sa passion tragique pour Béatrice, ses tourments existentiels, les raisons politiques et religieuses l’ayant contraint à un exil de plus de vingt ans.

Et comme le spectateur français n’est pas forcément familier avec cette œuvre poétique magistrale (contrairement à nos cousins italiens), Serge Maggiani nous donne quelques clés : la commedia italienne commence toujours par des embûches, des difficultés sur le chemin du héros et glisse ensuite vers une fin heureuse. Alors, le ton du comédien se fait plus familier, intime, Serge Maggiani se tourne vers les spectateurs, il parle à chacun d’ entre nous.

Premier extrait de cette odyssée : le chant I de l’Enfer : le poète n’ est plus seul car à ses côtés se tient Virgile, l'auteur de L’Enéide, qui lui sert de guide spirituel. Mais une panthère, un lion, une louve lui barrent le chemin.

Le second extrait du spectacle est le Chant V de l’Enfer. Cette fois, Dante rencontre le juge Minos, ce personnage mythique qui détermine les cercles où les damnés seront expédiés. Dante croise le chemin des luxurieux et souffre avec Paola et Francesca, le couple maudit.