Sex Education : l’une des comédies star de Netflix fait son retour avec sa saison la plus aboutie

L'actrice américaine Gillian Anderson pose après son arrivée à la première mondiale de "Sex Education - Season 2" de Netflix à Londres le 8 janvier 2020.

La série à succès de Netflix, Sex Education, est de retour pour une quatrième et dernière série très attendue. La série suit Otis (Asa Butterfield), qui devient à contrecœur le gourou du sexe de son école, malgré son manque d'expérience, grâce à des années d'éducation sexuelle de seconde main dispensée par sa mère, Jean (Gillian Anderson), une sexothérapeute.

Au cours des trois dernières saisons, nous avons observé Otis et ses amis naviguer dans leur adolescence difficile, alors que l'amour, la vie et le sexe leur font rencontrer toutes sortes d'obstacles.

De nombreuses raisons expliquent le succès de la série. Elle a fourni une véritable éducation sexuelle à ses téléspectateurs grâce à des intrigues qui traitent de questions telles que le désir féminin et l'orgasme, l'anxiété de performance, les douches vaginales, l'asexualité, les MST, la masturbation et le vaginisme. La série se caractérise également par une écriture et une interprétation brillantes et audacieuses de la part d'un casting multiethnique et LGBTQ+.

Sex Education s'inscrit dans le nouveau genre populaire de la "kind TV", aux côtés de séries telles que Ted Lasso, Schitt's Creek et Heartstopper. Comme l'a déclaré à la presse la créatrice et scénariste principale de la série, Laurie Nunn, avant la diffusion de la quatrième saison :

J'espère que, d'une certaine manière, elle ressemble un peu à un câlin de la télévision. Je voulais vraiment faire une série que j'aurais aimé regarder quand j'étais adolescente... Donc une série qui dit que c'est normal d'être un peu différent et de ne pas toujours entrer dans le moule ; qu'on peut toujours s'aimer et avoir une belle vie et de belles amitiés - cela aurait eu beaucoup d'importance pour moi.

Nunn y parvient certainement, et chaque personnage trouve son "espace de sécurité" (pour citer Jean) dans cette série. Les fans adoreront cette dernière série, appréciant le retour des acteurs principaux, pleurant le départ de certains et accueillant (espérons-le) de nouveaux personnages passionnants.

Les intrigues LGBTQ

L'exploration des identités et des relations est plus importante que le sexe dans la quatrième saison, car la série mûrit en même temps que les élèves. Ils se retrouvent dans le nouveau et plus progressiste Cavendish College, après que leur ancienne école, Moordale, a été fermée à la suite des scandales de la saison précédente. Peut-être parce qu'il y a moins de choses à combattre maintenant, il y a étonnamment peu de sexe à l'écran dans cette dernière série.

Alors que Moordale visait à contenir ses élèves curieux de sexe et de genre, Cavendish est totalement différent et "super queer", pour le plus grand plaisir des anciens élèves de Moordale. Otis remarque que "c'est comme Amsterdam" et Eric répond "mais dans l'espace", évoquant l'utopie adolescente de la dernière saison.

Le collège dirigé par les étudiants propose du yoga, une méditation quotidienne, des discothèques silencieuses, des bains sonores et met l'accent sur la gentillesse et la santé mentale. En tant que comédie bienveillante, Sex Education célèbre et se moque gentiment de l'hypervaleur de cette culture.

Cette saison, les intrigues transgenres sont davantage mises en avant. C'est une école où le couple populaire est composé d'Abbi (Anthony Lexa) et de Roman (Felix Mufti). Le personnage non binaire Cal (Dua Saleh), que nous avons rencontré dans la troisième saison, explore son identité trans-masculine et nous le voyons expérimenter les effets de la prise de testostérone une fois qu'il a atteint l'âge de 18 ans.

Sex Education est si intelligemment écrite et interprétée que cette apparente utopie a aussi ses défauts. Les trois premières saisons étaient centrées sur les "Intouchables" - Ruby, Olivia et Anwar - qui s'enorgueillissent de leurs dénigrements et de leur exclusivité. Cependant, leurs personnages ont révélé leurs complexités, leurs vulnérabilités et leurs actes de bonté occasionnels.

La quatrième saison, tout en mettant en avant et en prônant la gentillesse, révèle également les dynamiques de pouvoir en jeu. Il existe une hiérarchie dans chaque interaction humaine et Sex Education utilise l'humour pour se moquer de l'adoration du héros qu'est Abbi et Roman, et des cliques d'exclusion qui entourent leur groupe, le Coven. Pendant ce temps, Otis entre en rivalité avec la sexothérapeute du collège, O (Thaddea Graham) - une rivalité qui tient autant de l'ego que du désir d'aider.

Des personnages familiers et de nouvelles orientations

Je coédite actuellement un livre sur l'éducation sexuelle avec le professeur Rob Stone, je connais donc bien la série et cette saison confirme qu'elle est l'une des plus radicales et progressistes sur nos écrans. Cette saison confirme sa place parmi les plus radicales et les plus progressistes de nos écrans. Elle continue à franchir les limites dans sa représentation du genre, des préférences sexuelles et des nouvelles identités.

Mais dans cette série, les personnages handicapés font l'objet d'une plus grande attention. Isaac (George Robinson), un utilisateur de fauteuil roulant qui était auparavant un personnage secondaire, est maintenant central et un membre actif du Collège Cavendish, avec son propre arc narratif. Aisha (Alexandra James) est sourde et fait partie intégrante du groupe populaire.

Outre ces ajouts, tout ce que les fans de la série aiment est toujours là. Nous continuons à nous intéresser à la vie et à l'amour désordonnés des personnages principaux. La série est toujours visuellement magnifique, grâce à la campagne galloise en toile de fond, et les choix de mode brillants et audacieux continuent d'éblouir. La série a créé des personnages fantastiques que le public a appris à aimer et auxquels il s'est attaché, et la dernière saison ne déçoit pas.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.