"Notre-Dame, la science à l'oeuvre" : Notre-Dame révélée par les flammes !

THÈME

Le 15 avril 2019, qui n'a pas craint le pire : Notre-Dame de Paris brûle. Extraordinaire courage et intelligence des pompiers, épaulés par les experts présents ce soir-là et cette nuit-là : Notre-Dame est sauvée de l'effondrement. Mais il faut reconstruire. Comment ? Tout est inédit. Quels partis prendre ? Refaire "dans le meilleur état connu avant l'incendie", innover, privilégier de nouveaux matériaux, de nouvelles harmonies, de nouveaux volumes ?

Si Notre-Dame, la science à l'œuvre ne rentre pas dans ces débats de chapelles, cet ouvrage collectif part du constat que l'incendie offre, malgré les craintes majeures qu'il a suscitées, l'opportunité de mieux connaître et comprendre l'architecture de Notre-Dame. Cette intrusion dans son intimité révèle les vieux bois, les modes d'assemblage, la finesse des voûtes, le scellement et l'agrafage des pierres, les choix des XIIe, XIIIe, XVIII et XIX eme siècles avec la dernière grande restauration de Viollet-le-Duc.

Avec le renfort des experts des plus grandes universités françaises (et aussi étrangères), des équipes du Centre National de Recherche Scientifique et autres grands organismes de recherche, cet ouvrage retrace les méthodes mises en œuvres et les connaissances qui en sont issues, socles des choix architecturaux, techniques, technologiques qui dictent depuis maintenant près de 2 ans la restauration de la cathédrale.

Ce livre, très abondamment illustré, est écrit en regards croisés, avec de nombreuses contributions réparties en trois grands chapitres : Le choc de la mobilisation, la science en action, vers une mémoire renouvelée.

POINTS FORTS

Sans discussion possible le grand point fort de ce livre est sa direction artistique : une mise en page élégante, moderne et très "visuelle". Le livre comporte autant de photos pendant et après l'incendie, que de témoignages de tout le travail de déblaiement, d'analyse des "artefacts" (les objets composant les décombres), d'études de la structure, y compris dans ses illustrations, coupes et reconstitutions 3D, géométriques ou sonores. Sur ce point, ne manquez pas de scanner les QR codes qui donnent accès à de courts extraits de reconstitutions des ambiances sonores de Notre Dame de Paris.

Le second point fort est de donner au grand public accès à la complexité d'un chantier de restauration d'une ampleur inégalée depuis près de deux siècles. Le livre accorde une place importante à la compréhension des restaurations antérieures, dont celles du Cardinal de Noailles (vers 1730) et de Viollet le Duc (dans les années 1850). Dans le cadre de l'Établissement public en charge de la conservation et de la restauration de l'édifice, Présidé par le Général Georgelin, 9 groupes de travaux interdisciplinaires ont été constitués et forment, si ce n'est l'ordre alphabétique de leur énumération, la colonne vertébrale de l'ouvrage : acoustique, bois et charpente (où il est naturellement question de "la forêt", de l'arbitrage entre le chêne et d'autres essences, entre bois durs et bois verts…), décor monumental, émotion et mobilisation (un texte court, mais très intéressant), métal, numérique (un brin complexe et technocratique), pierre, structures et verre. Un chantier au management pluridisciplinaire dont les principes et les enseignements sont exposés, comme composantes des solutions apportées à la restauration de la cathédrale.

Conséquence logique, cet ouvrage rend aussi, et c'est justice, hommage à toutes celles et ceux qui ont sauvé "La Cathédrale", ses œuvres d'art, aidé à la compréhension de sa "nature", de son histoire architecturale, technique et artistique, et participent à sa renaissance avec un dévouement exceptionnel.

Patrick Boucheron, Professeur au Collège de France, dans sa préface, éclaire d'un texte sensible et sobre ce qui fait de cet événement un moment exceptionnel dans notre histoire.

QUELQUES RÉSERVES

Amateurs de comptes rendus formels et un peu stéréotypés, vous ne serez pas dépaysés. Sans mauvais jeu de mots, amateurs de flammes épiques et de récits enthousiastes, vous risquez de rester sur votre faim. De ce fait les textes pourront vous paraître d'un intérêt et d'une dimension concrète inégale.

Mais rassurez-vous, ce très beau livre est un “mille-feuille” (175 pour être précis) et peut être lu sans continuité. L'ouvrage reste accessible par quelque bout qu'on l'entame et complété par un glossaire très utile.

ENCORE UN MOT...

Ce livre propose une radiographie aussi inédite qu'exceptionnelle d'un monument historique majeur, une des cathédrales françaises pourtant la plus mal connue dans son intimité architecturale. Son iconographie est spectaculaire, ses commentaires intelligemment didactiques. Cela suffit à en faire un média d'exception. Les textes sont accessibles, mais fourmillent de formulations en langage convenu, ce qui ne manquera pas de décevoir un certain nombre de lecteurs. Il fait certes foi de la coopération d'un très grand nombre d'organismes et d'experts, pour une mobilisation qui demeure exceptionnelle. Du récit des restaurations, en revanche, il est peu question, alors que les "découvertes" de toute nature, que l'étude du sinistre ont permises, sont plus largement décrites. Son incendie a réveillé, en France et bien au-delà des frontières, la conscience de la fragilité et de la valeur de notre patrimoine religieux, politique ou profane. A vouloir et pouvoir "faire école", le chantier de restauration et de reconstruction de Notre Dame pourrait être la pierre angulaire des futurs chantiers de préservation des monuments emblématiques de notre identité nationale.

UNE ILLUSTRATION

- "… deux cathédrales se sont enflammées en cette minute qui risquait de blesser un siècle, celle faites des pierres qu'on pose et celle faite des mots qu'on ne dit pas, celle que l'on n'avait jamais cessé de construire depuis plus de huit siècles et celle qui s'était précipitée en quelques heures, face aux caméras de télévision.." P 8

A propos de l'incendie

- "Mettant à mal nos ambitions d'éternité, la vulnérabilité du patrimoine nous ramène à notre fragilité et à la finitude de toute chose. Comme l'analysait magnifiquement Paul Valéry ,au lendemain de la première guerre mondiale "nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie".” P 23

A propos du chantier de déblaiement

- "Il aura fallu une cathédrale en feu, ou plutôt "la Cathédrale" en feu, pour que les équipes du ministère de la Culture apprennent à mieux se connaître et travailler ensemble, à partager leurs compétences et leurs expertises, jusqu'à former le collectif des "forçats des bigs bags", et ne plus vouloir se quitter. " P 52

A propos des études des charpentes

- "… les arbres sont également des enregistreurs du climat. Il se trouve que les arbres de Notre-Dame exploités pour les charpentes médiévales ont poussé au cours des XIe et XIIe siècles, une période chaude que l'on appelle " l'optimum climatique médiéval ". Cette période est d'un intérêt majeur pour comprendre le réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui…” P 79

L'AUTEUR

Philippe Dillmann est archéologue et physico-chimiste, directeur de Recherche au CNRS, en charge du Laboratoire des archéomatériaux et des prévisions de l'altération, récemment récompensé pour ses travaux de la médaille d'argent du CNRS.

Pascal Liévaux est spécialiste de l'histoire de l'art et de l'architecture.

Aline Magnien est conservateur en chef du patrimoine.

Martine Regert est directrice de recherche, spécialiste des liens entre culture et environnement de la préhistoire au moyen-âge.

Ils sont coordinateurs du chantier de Notre-Dame de Paris, pour le ministère de la Culture et le CNRS.