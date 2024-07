"No limit" de Robin Goupil.

Il rejoint ensuite la compagnie du Royal velours et son metteur en scène Hugues Duchêne dans Je m’en vais mais l’Etat demeure en 2018.

Il collabore aussi avec la Philharmonie et Mirabelle Ordinaire en 2019.

Par ailleurs Robin Goupil écrit et met en scène No limit qui a été joué au festival Mise en demeure au Studio Théâtre d’Asnières et a été programmé au Théâtre du Train bleu à Avignon 2021.