"Niki de Saint Phalle, Vivre !" : Niki de Saint Phalle dans tous ses états

Ce spectacle étrange et halluciné évoque avec poésie et force la personnalité et la vie de l’artiste Niki de Saint Phalle (1930-2002). Dans ce voyage au cœur de ses traumas, de ses amours et de ses créations, Juliette André Thierrée nous embarque…

Le récit n’est pas chronologique, mais il est nourri par une constellation de moments significatifs et de souvenirs : Niki de Saint Phalle dans l'atelier de l'impasse Ronsin avec son compagnon Jean Tinguely, à Nice face à un psychiatre, avec sa mère à New York, dans le château paternel de la Nièvre alors qu’elle est petite fille, ….

La comédienne transmet aussi les combats d’une artiste libre qui s’est violemment opposée à la condition de la femme, réduite au mariage et à l’enfantement, a défendu une nouvelle conception de l’art, créé avec Tinguely des œuvres fascinantes (Fontaine Stravinsky devant Beaubourg, le Cyclop à Milly-la-Forêt, etc.) et s’est dédiée avec tout autant d’énergie à un merveilleux Jardin des Tarots (Italie) à la fin de sa vie.