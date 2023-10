"Mes chers enfants" de Jean Marboeuf

Le (nouveau) Théâtre de Passy est l’écrin raffiné idéal pour présenter un des plus beaux bijoux de la scène théâtrale d’aujourd’hui : l’histoire d’une “Maman éternelle“, incarné par une épouse et mère d’une humanité formidable, compagne de feu Bernard Giraudeau et mère de Sarah (et de Gaël). 1h20 d’émotion, n’en perdez pas une seconde !