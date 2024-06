"Made in Korea" de Laure Mi Hyun Croset : yoyage à Séoul en quête d’identité

Made in Korea offre une variété de thèmes qui éclairent la libération d'un jeune français adopté lequel, pris dans les filets de l'extrême modernité, s'efforce d'échapper à son triste destin. Il réapprend à vivre en retournant quelques semaines dans son pays d'origine, la Corée (du Sud). La quête d'identité, la gastronomie française et asiatique, la modernité un peu effrayante de l'informatique, la dépersonnalisation, l'adoption, la naissance d'une amitié, sont autant de thèmes qui retiennent l’attention. Ce roman pose la question : comment pouvoir s'épanouir dans un monde si contrôlé, angoissant ? Il offre comme réponse : le retour vers la culture salvatrice et la volonté de créer des liens.