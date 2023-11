"Les téméraires" de Julien Delpech et Alexandre Foulon

EMILE ZOLA : « Voici un article à faire paraître en première page : “Je suis la campagne que l’on essaie de faire en France contre les juifs avec une stupeur et un dégoût croissant qui nous ramènerait des siècles en arrière. Une chose enfin qui aboutirait à la pire des abominations, une persécution religieuse qui ensanglanterait toutes les patries. (…) Ce que je veux moi, c’est que la vérité éclate au grand jour. Qu’on ose me traduire en cour d’assises !“

GEORGES MELIES : Nous allons faire un film de dix minutes.

L’ASSISTANTE : Et qu’est-ce que tu vas bien pouvoir raconter pendant dix minutes ?

GEORGES MELIES : L’affaire Dreyfus. »