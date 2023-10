"Les méritants" de Julien Guyomard

MARIE : « Je les voyais pas comme ça…

CHANTAL : Et donc, ils parlent ?

RAIMI : Ah mais oui, c’est vraiment comme si…

SAM : Quand on les regarde comme ça, on pourrait se dire que… Alors qu’en fait, ils sont très…

JEAN : Même de près… c’est troublant.

CHANTAL : Pas l’air agressif en tout cas.

SAM : Pas du tout ! Des crèmes !

RAIMI : Faudrait faire une sorte d’inventaire.

MARIE : … De recensement.

RAIMI : Oui voilà. Pour s’y retrouver…

SAM : Surtout s’ils doivent emménager, ça fait du monde…

CHARLES : Les morts bouffent les vivants, vous pensez pas que ça va poser un problème de mixité ? »

[…]

CLAIRVIUS : « Bonjour, je suis ravi d’être avec vous aujourd’hui. Si nous vous avons sollicités, c’est que depuis mon entrée au comité, j’œuvre pour une cause qui me tient particulièrement à cœur, celle des zombis. Oui je dis les zombies car c’est avec ce mot que oous avons été accueillis. Et c’est la réalité que nous avons vécue. Nous nous sommes mis au travail. Nous avons enduré. Puis nous avons fini par souffrir de ce mot. De ce qu’il transportait avec lui . Le zombie, c’est le sous-vivants. Celui qui met sa force de travail au service de celui qui le commande. Ce mot nous a tous conduits vers une impasse.(…) ce cri de détresse nous l’avons entendu. Pour nous il est essentiel que chaque citoyen , quel qu’il soit, trouve sa place. (…) Ces temps-là sont révolus. Nous avons décidé , en concertation avec le comité, de rayer définitivement ces mots de notre vocabulaire. (…) Nous sommes le fruit de notre effort, nous sommes c que nous voudrons être, ce que nous méritons de devenir. Nous sommes des méritants. »