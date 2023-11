"Le Petit Chaperon Rouge" de Joël Pommerat : un très joli travail qui mérite une belle place dans le spectacle jeunesse

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

THÈME

Une forêt lointaine, une toute petite maison, une petite fille, une maman, et un creux d’amour au milieu. L’ennui assourdissant.

Mais que va-t-il se passer lorsque la petite fille aura réussi à faire un gâteau pour sa grand-mère ? Lorsqu’elle ira seule dans la sombre forêt ? Lorsqu’elle rencontrera cette bête véritablement monstrueuse ?

POINTS FORTS

Une adaptation originale : au-delà du texte merveilleusement intelligent écrit par Joël Pommerat, il y a le traitement singulier que nous proposent les deux Nina, qui immergent le spectateur à la frontière du conte et du récit. Nous plongeons par accident du fait divers au conte fantastique, offrant par là-même une théâtralité bouleversée qui surprend et enchante.

Un traitement scénique astucieux et une mise en scène qui stimule l’imagination comme la réflexion.

QUELQUES RÉSERVES

Pas trouvé.

ENCORE UN MOT...

En traitant les rapports complexes de cette petite fille avec sa maman, on aborde avec sensibilité et gravité l’entrée dans l’adolescence. Tout est bien qui finira bien, certes… mais le message de vigilance est bien passé.

UNE PHRASE

LA PETITE FILLE : « Je n’ai pas peur de toi.

LE LOUP : Moi non plus je n’ai pas peur.

LA PETITE FILLE : Je ne sais pas qui tu es.

LE LOUP : Je ne te connais pas, moi non plus.

LA PETITE FILLE : Je ne sais pas qui tu es mais je n’ai pas peur.

LE LOUP : Qu’est-ce que tu fais par ici? Tu es très jolie…

LA PETITE FILLE : Toi aussi tu es très joli aussi… Je vais quelque part… chez ma grand-mère qui est la mère de ma mère, et qui est très vieille comme le sont souvent les vieux maintenant. »

L'AUTEUR

Joël Pommerat, auteur et metteur en scène a reçu le Grand prix de l’Académie Française ainsi que le Molière du meilleur auteur francophone vivant à deux reprises.

On lui doit une quinzaine de textes, lui qui se définit comme un « écrivain de spectacle ». Son processus de création remet en cause la tradition du théâtre de texte en accordant une importante place au corps, au son, à la lumière et à l'espace.

Ça Ira, La réunification des deux Corées sont de grands succès populaires. Pommerat écrit également des adaptations de contes mythiques : Cendrillon, Pinocchio, qui sont jouées très régulièrement en France et à l’étranger.

Les pièces de Joël Pommerat sont profondément ancrées dans le monde contemporain, leurs personnages représentent un condensé de la société. À travers la représentation de divers microcosmes, Joël Pommerat aborde les grandes questions du travail, de la famille, du pouvoir, de l'amour ou de l'idéal, en interrogeant ce qui donne aux individus le « sentiment d'exister ». Le théâtre est pour lui « un lieu possible d'interrogation et d'expérience de l'humain. »