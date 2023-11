"Le jour et l'heure" de Carole Fives

Simon et son épouse Edith ont donc pris la route avec leurs quatre enfants adultes. Chacun a été préparé à ce voyage et à son but par l’épouse, la mère : Edith, femme forte, courageuse et libre comme elle le fut toute sa vie, a choisi de partir afin de leur éviter ses souffrances ; une décision alors qu’elle peut encore choisir en toute connaissance de cause.

Par chapitre alternés, mari, enfants se remémorent leurs vies passées au côté d’Edith mais aussi leurs propres parcours de vie. Par leur profession, Simon le père et trois des enfants viennent d’un milieu averti sur les soins palliatifs… Aucun n’est prêt : ils savent que les souffrances peuvent être abrégées. Ils n’envisagent toutefois pas la fin choisie par leur mère et épouse. Une interrogation de chacun sur soi.

Aucun sentimentalisme n’apparaît dans ce rapport à la vie et à la mort. Doit-on voir cette fin choisie comme « un acte d’amour » afin que les vivants fassent un deuil digne ? Ce livre est -il une réflexion « romancée » mais ô combien actuelle sur la fin de vie : ne pas imposer sa souffrance, sa déchéance afin de ne pas laisser en mémoire les affres de la douleur insoutenable ?

Le jour et l’heure n’est ni larmoyant, ni pontifiant mais plein de tendresse et d’humanité, écrit avec le style percutant propre à Carole Fives. L’écriture est fluide, simple, sobre et délicate. Il y est vraiment question de notre rapport à la mort et du droit à l’euthanasie. Face à ce droit à mourir dignement, le développement des soins palliatifs n’est pas abordé, car ce n’est pas le sujet du livre. Un livre éprouvant que j’ai refermé avec un certain soulagement.